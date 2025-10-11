Multidão de fiéis antecipa celebração de Nossa Senhora Aparecida em SP

Milhares de peregrinos tomaram conta do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), neste sábado (11/10), véspera do Dia da Padroeira do Brasil. Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação no local e nas estradas que levam à cidade mostrava o tamanho da devoção popular.



A rodovia Presidente Dutra e outros trajetos de romaria ficaram repletos de fiéis que caminham em direção ao templo, cumprindo promessas ou participando das celebrações do fim de semana. Embora o Santuário não tenha divulgado uma estimativa oficial de público, a expectativa é de que milhares de devotos passem pelo local entre sábado e domingo.

O sábado marca também o encerramento da tradicional novena dedicada à Padroeira, que neste ano tem como tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida.” As Novenas Solenes ocorrem às 15h e às 19h.

A grande celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida ocorre neste domingo, 12 de outubro, data em que a Igreja celebra a Solenidade da Rainha e Padroeira do Brasil. A programação litúrgica será intensa e começa ainda de madrugada, com a Vigília Mariana e o tradicional toque dos sinos às 4h45.

Ao longo do dia, estão previstas sete missas, nos horários de 5h, 8h, 10h30, 12h, 14h, 16h e 18h. A Missa Solene, presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, será realizada às 8h. Às 12h, haverá a Missa das Crianças, e a celebração de encerramento, marcada para as 18h, culminará com a Procissão Solene e um show pirotécnico, encerrando o dia festivo.

Os devotos também poderão participar do sacramento da confissão, que será realizado no domingo, das 14h às 16h, em sintonia com o espírito do ano jubilar.

Todas as celebrações serão transmitidas pela Rede Aparecida de Comunicação — TV, rádio e portal A12 — além das redes sociais oficiais do Santuário, permitindo que fiéis de todo o país acompanhem o evento, mesmo à distância.

