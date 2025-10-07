7 orações para o Dia de Nossa Senhora do Rosário

Adoração à Nossa Senhora do Rosário é uma das mais antigas entre os fiéis da Igreja Católica (Imagem: CURAphotography | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 07 de outubro, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Nossa Senhora do Rosário. Segundo a crença, a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão, na Igreja de Prouille, e lhe concedeu o seu sagrado rosário, recebendo o título de Nossa Senhora do Rosário.

A devoção à Nossa Senhora vem de muito antes do evento e teve origem com os monges irlandeses, que recitavam os 150 Salmos. Mas, como os leigos não sabiam ler, os monges os ensinaram a recitar os 150 Pai-Nossos, que mais tarde foram substituídos por 150 Ave-Marias, dando origem ao Rosário.

A palavra “Rosário” quer dizer “um tanto de rosas”, ou seja, um buquê de rosas que se oferece à Nossa Senhora. Logo, cada Ave-Maria representa uma rosa dada com graça e amor à Mãe, sendo 200 rosas oferecidas quando o Rosário é rezado por completo.

A seguir, confira algumas orações poderosas para o Dia de Nossa Senhora do Rosário!

1. Oração à Nossa Senhora do Rosário

Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário, na qual, à recitação da Ave-Maria se junta a profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor.

São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio desta devoção à Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.

2. Oração para momentos de aflição

Ó Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, amável Soberana do meu coração, aceita, com benevolência, a oração que te faço: Que teu amor entre no meu coração e no coração de todos os que te honram com a recitação do Santo Rosário. Desejo que todos os homens conheçam os prodígios e as graças que concedeu nas tuas Igrejas e nos teus santuários.

Que todos te amem e sintam o poder da tua intercessão e o fruto de tuas abundantes graças. Concede que todos os pecadores, aos teus pés, se arrependam e reencontrem Jesus, fonte da paz e da verdadeira felicidade. Que também eu O reencontre, hoje e na hora da minha morte. Amém.

3. Oração para a realização de sonhos

Ó Maria, Virgem do Santo Rosário, minha Mãe querida e auxílio sempre oportuno, a vós me dirijo suplicando que eu pratique a devoção do Rosário com espírito de fé e caridade, a fim de que eu seja digno das promessas de Cristo e, por meio do meu testemunho de oração, seja sinal de esperança e luz neste mundo envolto em tantos males.

Vos suplico pela paz no mundo, pela Igreja, pelas famílias, pelos marginalizados e excluídos e por todos aqueles que se encontram neste momento precisando de força e coragem diante dos desafios da vida. Vos agradeço pelas graças alcançadas por meio da preciosa oração do Rosário e pela vossa presença constante em minha jornada.

Recebei o pedido que confiante vos faço neste momento e apresentai ao Mestre Divino. (Faça seu pedido)

Mãe do Santo Rosário, bendito seja o Filho bendito do vosso ventre. Amém.

Ore à Nossa Senhora do Rosário para pedir proteção (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

4. Oração para proteção

À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.

5. Oração pelos filhos de Deus

Nossa Senhora do Rosário, intercedei em favor de todos os filhos de Deus, para que, pela oração do Santo Rosário, meditando os santos mistérios do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus, com a recitação das Ave-Marias, possamos, como discípulos de teu Filho, proclamar a Boa Nova do Reino do Pai; vencer todos os males e todos os pecados, e chegar, um dia, pela Paixão e cruz de Cristo, à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

6. Oração para alcançar graça

Ó Mãe do Rosário, consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos das intempéries da vida. Entregamos a nossa existência a ti e de ti tudo esperamos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!

7. Oração para seguir os caminhos de Cristo

Virgem do Rosário, mãe de Deus e nossa mãe, senhora da vitória, modelo de humildade e fidelidade, convosco queremos dizer sim à vontade do Pai. Convosco queremos exultar em Jesus, nascido de vós e do Espírito Santo para ser nosso Salvador.

Convosco queremos consagrar a Deus, todos os dias de nossa vida terrena. Convosco queremos acompanhar Jesus no caminho do Calvário, carregando a nossa cruz, morrendo com Ele, para com Ele ressuscitar.

Convosco queremos contemplar Jesus Glorioso, que vos coroou Rainha do céu e da terra e abriu as portas do paraíso. Convosco queremos receber o Espírito Santo, para que o reino de amor, justiça e paz seja também o nosso reino e nossa vida. Amém!