Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia

Piloto foi encontrado com ferimentos do lado de fora da aeronave - (crédito: Reprodução/O Popular)

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa localizada no Setor Santos Dumont, em Goiânia, nesta segunda-feira (13/10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros ao jornal local O Popular, o piloto, que aparentava ter aproximadamente 60 anos, foi encontrado fora da aeronave com ferimentos aparentes.

O Correio tenta contato com o Corpo de Bombeiros para atualizações sobre outros possíveis feridos, estado do veículo aéreo e da residência, mas até o momento não obteve respostas.

*Matéria em atualização