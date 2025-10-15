Professor de Direito é presenteado por alunos com Playstation 5

Em contato com o Correio, Vasconcelos explicou que a surpresa só foi possível graças a uma vaquinha feita por alunos e ex-alunos - (crédito: Reprodução / Instagram / @amodireito)

Professor de Direito Constitucional, Bruno Vasconcelos foi surpreendido com uma homenagem "maravilhosa" de Dia dos Professores, celebrado nesta quarta-feira (15/10). Nessa terça (14/10), ele ganhou de presente dos alunos um videogame Playstation 5. A surpresa o deixou visivelmente emocionado. O registro repercutiu nas redes sociais.

Leia também: Por que o 15 de outubro foi escolhido como o Dia do Professor

Em contato com o Correio, Vasconcelos explicou que a surpresa só foi possível graças a uma vaquinha feita por alunos e ex-alunos. O professor trabalha com cursinhos especializados para advogados interessados em garantir a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Confira o momento da homenagem feita pelos alunos:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com ele, tudo aconteceu graças a uma brincadeira feita por ele em sala de aula. "Eu sempre brincava com os alunos, que eu precisava 'renovar meu contrato' para que fosse possível adquirir um PS5. Mas, para isso, eles precisavam passar (na prova)", explicou.

A fala se tornou, cada vez mais, uma piada interna frequente durante as aulas de Bruno. De fato interessado em comprar um exemplar do aparelho, ele conta que imprevistos contantes o impediam de concretizar o sonho. Com isso, o insucesso era constantemente mencionado em sala, e usado como exemplo dentro do conteúdo transmitido.

Leia também: Dia dos Professores: primeira deputada negra do Brasil criou a data antes de ela se tornar nacional



"Eu usava essa situação toda como conexão com assuntos de direito que passava para eles, em sala. De tanto falar, acho que isso ficou na cabeça", relembrou. "E aí, chegou um momento em que, em reta final de curso, eles se juntaram e me fizeram essa homenagem maravilhosa", completou.

Professor em Recife, capital de Pernambuco, Bruno Vasconcelos recebeu a homenagem em meio a um momento importante: junto da turma, vive os instantes finais de preparação para a 2ª fase do 44º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A etapa prático-profissional do exame está marcada para este domingo (19/10).