Padre é afastado após ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), sendo flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial. O caso, registrado na noite de segunda-feira (13/10), gerou polêmica na cidade de pouco mais de 5 mil habitantes e levou a Diocese da cidade a afastar o religioso de suas funções.

Nas imagens, o noivo arromba a porta do quarto e, em seguida, do banheiro, onde encontra a mulher chorando embaixo da pia. Segundo testemunhas, o padre se recusava a abrir as portas, o que intensificou a suspeita e a tensão no local.

Em áudios que circulam nas redes sociais, o padre nega qualquer envolvimento com a fiel. Ele alega que a mulher havia pedido para usar o quarto externo da casa paroquial após atividades na igreja, a fim de tomar banho e trocar de roupa. Ainda segundo ele, a jovem brincou dizendo que dormiria ali, e o religioso respondeu que ficaria do lado de fora, já que ela estava sozinha e o noivo havia viajado.

O Correio tentou contato com a Arquidiocese, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

