Mulher se pendura fora de prédio para ajudar familiares a fugir de fogo

Uma cena assustou moradores de Cascavel, interior do Paraná, durante a manhã desta quarta-feira (15/10). Um apartamento pegou fogo e uma das moradoras do prédio se pendurou em um aparelho de ar condicionado que estava preso na parte de fora do edifício para salvar a mãe e a sobrinha que também estavam no local. As informações são do portal g1.

O incidente ocorreu no 13º andar do edifício João Batista, localizado no bairro Country da cidade do oeste paranaense. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que a mulher sai pela janela do próprio apartamento, sobe no ar-condicionado e ajuda as familiares a passar para a residência no andar de baixo.

Depois de resgatar a mãe e a sobrinha, a benfeitora foi socorrida pelos bombeiros que a encaminharam para um Hospital Universitário de Cascavel, onde está internada em estado grave. A mulher teve cerca de 70% do corpo queimado.

A avó e a criança estão entubadas no Hospital São Lucas, a matriarca da família sofreu queimaduras no rosto, pernas, braços e também nas vias respiratórias. Além delas, dois bombeiros também ficaram feridos durante o combate às chamas. Um sargento precisou ser internado com queimaduras nos braços, mãos e parte das costas, já o outro queimou as mãos e precisou de atendimento médico.

O Correio tenta contato com o Corpo de Bombeiros do estado para buscar mais informações sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.



*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

