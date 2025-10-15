Aplicativo da 99 enfrenta instabilidade; empresa se manifesta

Nesta quarta-feira (15/10), o aplicativo de carro 99 pop apresentou instabilidades em diversas cidades do Brasil, conforme reclamações de usuários nas redes sociais. O portal Downdetector — que contabiliza falhas em serviços on-line em tempo real — apontou que as queixas foram majoritariamente registradas entre 8h e 10h.
No período da manhã, as contestações ultrapassaram 4 mil notificações, segundo o Downdetector. A partir das 10h46, elas diminuíram para 906. A última atualização, às 14h46, totalizou 273 usuários insatisfeitos.
Alguns internautas relataram insatisfação com a empresa. “Meu Deus, o 99 pop caiu, e eu atrasado para o trabalho. E agora, vou ter que ir voando pelo visto”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Além disso, algumas pessoas também evidenciaram que o dinheiro ficou preso no saldo 99 pay, uma conta digital na qual uma quantia é depositada no próprio aplicativo com a possibilidade de descontos. “Cadê minha conta , meus cartões, meu saldo fica tudo na 99 pop!”, indignou-se uma internauta.
A empresa se manifestou sobre a instabilidade nas redes sociais: "Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão.”
O Correio procurou a 99 para mais detalhes e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.
Meu Deus, o 99 pop caiu, e eu ATRASADO pra trabalho véi— DIOGO (@petersonpfb) October 15, 2025
E agora, vou ter q ir voando pelo visto pic.twitter.com/MmSZdc79iI
@99Pay tão fazendo um jogo comigo ? Cadê minha conta , meus cartões meu saldo fica tudo na 99 pop! pic.twitter.com/4o5MJGy7np— LAMONIER (@dutralamonier) October 15, 2025
a @inDriveBrasil fazendo chacota da 99 pop @voude99 hahaha mt bom pic.twitter.com/WKACGTVcvD— sara (@xxscxlegario) October 15, 2025
ah sim entendi o uber tá dando 98 reais pq o 99 pop parou de funcionar, que legal…..pic.twitter.com/hOFiaWxo7g— junior (@thisolado) October 15, 2025
Obrigada 99 pop por estar fora do ar e meu dinheiro pra pedir carro de aplicativo estar trancado na conta do @99Pay . Agora to sem dinheiro e na rua pq na minha cidade é o único app que funciona. Valeu mesmo!— pequena eva de 1,70 (@pequenaevaeeva) October 15, 2025
