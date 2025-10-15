InícioBrasil
APP DE CORRIDA

Aplicativo da 99 enfrenta instabilidade; empresa se manifesta

Falhas no aplicativo afetaram milhares de usuários em diversas cidades do Brasil

Usuários relatam dificuldades para solicitar corridas, enquanto a 99 informa que equipes técnicas trabalham para restaurar os serviços gradualmente - (crédito: Divulgação )
Usuários relatam dificuldades para solicitar corridas, enquanto a 99 informa que equipes técnicas trabalham para restaurar os serviços gradualmente - (crédito: Divulgação )

Nesta quarta-feira (15/10), o aplicativo de carro 99 pop apresentou instabilidades em diversas cidades do Brasil, conforme reclamações de usuários nas redes sociais. O portal Downdetector — que contabiliza falhas em serviços on-line em tempo real — apontou que as queixas foram majoritariamente registradas entre 8h e 10h. 

No período da manhã, as contestações ultrapassaram 4 mil notificações, segundo o Downdetector. A partir das 10h46, elas diminuíram para 906. A última atualização, às 14h46, totalizou 273 usuários insatisfeitos. 

Alguns internautas relataram insatisfação com a empresa. “Meu Deus, o 99 pop caiu, e eu atrasado para o trabalho. E agora, vou ter que ir voando pelo visto”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).  Além disso, algumas pessoas também evidenciaram que o dinheiro ficou preso no saldo 99 pay, uma conta digital na qual uma quantia é depositada no próprio aplicativo com a possibilidade de descontos. “Cadê minha conta , meus cartões, meu saldo fica tudo na 99 pop!”, indignou-se uma internauta. 

A empresa se manifestou sobre a instabilidade nas redes sociais: "Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio procurou a 99 para mais detalhes e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 15/10/2025 15:56
SIGA
x