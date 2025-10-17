Jovem morre atropelado no metrô de Belo Horizonte

A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte metroviário da capital, foi procurada pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação desta matéria - (crédito: Alexandre GuzansheEMD.A)

Um jovem morreu atropelado por um trem do metrô de Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira (16/10), na altura do Bairro Horto, na Região Leste da capital mineira.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 18h. A maquinista do trem não percebeu o atropelamento, e o corpo da vítima foi localizado por um segurança da área, que imediatamente acionou as autoridades.

O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital.

Segundo a PM, a vítima não portava documentos. Ela vestia camisa preta e bermuda jeans, aparentando cerca de 25 anos de idade.

As causas do atropelamento ainda são desconhecidas. A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte metroviário da capital, foi procurada pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O posicionamento será incluído em caso de resposta.