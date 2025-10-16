Acidentes com carretas interditam BR-381 em Minas Gerais

Três acidentes com carretas interditaram a BR-381 em Minas Gerais nesta quinta (16/10). Uma carreta tombou e espalhou a carga no quilômetro 600 da BR-381, em Carmópolis de Minas, no sul do estado. O acidente foi no sentido Belo Horizonte (MG) da Rodovia Fernão Dias.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, a faixa direita precisou ser interditada, mas não houve formação de congestionamento.

Outra carreta carregada de cimento deixou parte da carga espalhada pela pista da BR-381, em Três Corações (MG), no Sul de Minas. O acidente ocorreu no quilômetro 749, no sentido São Paulo. De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, a faixa da direita está interditada para o trabalho das equipes de limpeza e remoção da carga, e o congestionamento chegou a aproximadamente 1km.

Além disso, foi liberado na manhã desta quinta-feira (16/10), o trecho da BR-381 que ficou fechado durante toda a noite por causa de um grave acidente envolvendo duas carretas, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 20h dessa quarta-feira (15/10), na altura do quilômetro 418, no sentido Belo Horizonte.

