'Você quer quanto para me liberar?', diz mulher à PM durante prisão em MG

Foi apreendido na casa do suspeito uma pistola Taurus calibre 7,65 mm com numeração raspada e 14 munições calibre .32 - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um casal foi preso por porte ilegal de munições e corrupção ativa na BR-259, altura do Km 4, em Aimorés (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (15/10). De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe do Tático Móvel recebeu uma denúncia de que uma mulher e um homem estariam se deslocando em um Honda Civic prata com destino a Vitória (ES), possivelmente transportando armamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com base nas informações, a equipe de Aimorés montou um ponto de bloqueio e interceptou o veículo. Durante a abordagem, o passageiro reagiu à prisão e precisou ser algemado. No momento em que foi informada de que também seria conduzida, a mulher tentou subornar o militar, dizendo: “Você é soldado, né? Você quer quanto para me liberar?”.

Leia também: Jovem morre atropelado no metrô de Belo Horizonte

O policial repreendeu a tentativa e deu voz de prisão por corrupção ativa. Com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, um cão farejador, chamado Troz, foi utilizado na vistoria do automóvel. O animal localizou quatro munições escondidas sob o banco dianteiro, três de calibre .40 e uma de calibre 9 mm.

As equipes continuaram as diligências e, na casa do homem detido, em Aimorés, localizaram uma pistola Taurus calibre 7,65 mm com numeração raspada e 14 munições calibre .32. Durante o interrogatório, o homem afirmou que a arma pertencia à mulher, e que apenas ajudava na venda. A suspeita, por sua vez, alegou que o armamento era do marido falecido e que pediu ao comparsa para "dar baixa" na arma e conseguir dinheiro com a venda.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares, junto com o material apreendido.