INVESTIGAÇÃO

Polícia encontra crânios e ossos em apartamento de bairro nobre

Crânios, ossos e lápides são encontrados em apartamento de luxo no Jardim Paulista; polícia investiga possível ocultação de cadáver

Caso macabro ocorreu em bairro nobre de São Paulo - (crédito: Reprodução/Internet)
Caso macabro ocorreu em bairro nobre de São Paulo - (crédito: Reprodução/Internet)

Na manhã deste sábado (18/10), a Polícia Militar de São Paulo encontrou crânios, ossos e lápides em um apartamento localizado na rua Guarará, no Jardim Paulista, região nobre de São Paulo. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo enviada ao Correio, os policiais militares foram acionados ao local para atender uma ocorrência. 

Ao chegarem à residência, um homem que se identificou como parente do proprietário do imóvel (que havia morrido na última segunda-feira, 13/10), afirmou aos agentes que foi até o local recolher os pertences do familiar, e, então, encontrou diversos ossos e lápides.

Segundo informações da Agência Estado, as primeiras investigações apontam que os restos mortais podem ter sido retirados ilegalmente de cemitérios da cidade. Uma caixa lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia, diz a polícia.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como encontro de cadáver e destruição, subtração ou ocultação de cadáver no 78° Delegacia de Polícia, que fica em Jardins. A Polícia Civil segue na investigação do caso. 

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/10/2025 16:06
