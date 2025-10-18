Carretas batem e carga de maconha fica esparramada em rodovia de Minas - (crédito: EM Gerais)

Uma colisão entre carretas na madrugada deste sábado (18/10) revelou uma grande carga de maconha sendo transportada pela BR-251, no KM 333, no município de Fruta de Leite, Norte de Minas.

No acidente, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma quantidade ainda não contabilizada de barras de maconha.

O acidente ocorreu em um trecho sinuoso conhecido na região como "Curva do Piso", está localizado em uma área rural, mas em uma das rodovias mais importantes do país, que serve como um corredor vital ligando o Sudeste ao Nordeste.

A BR-251 é historicamente utilizada por organizações criminosas para o escoamento de drogas, armas e contrabando entre o Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil passando por MG.

Não foram apreendidas armas de fogo na ocorrência.

A análise do material apreendido indica uma operação de tráfico em larga escala. A droga, prensada em barras, é característica do transporte por atacado, destinado a abastecer grandes centros distribuidores.

Carga de tabletes de maconha ficou espalhada pelo asfalto da BR-251 depois de colisão entre carretas que interditou a via Divulgação/PRF

O método de ocultação, em meio a uma carga de sticks de frango em um baú refrigerado, é uma tática conhecida para dissimular o odor da maconha e enganar a fiscalização.

Para onde seguiria essa droga?

A rota sugere que o entorpecente poderia estar sendo levado para ser distribuído em centros urbanos de Minas Gerais ou de outros estados do Sudeste.

A descoberta da carga ocorreu por acaso, após uma colisão frontal. Segundo a PRF, uma carreta carregada com uvas trafegava em direção a Montes Claros quando colidiu com o caminhão-baú que seguia no sentido oposto, cuja carga lícita declarada era de produtos alimentícios.

Com a força do impacto, o compartimento de carga do baú se rompeu, lançando na pista parte da carga de frango e os tabletes de maconha.

Os dois motoristas ficaram feridos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados pelo SAMU para um hospital em Salinas.

O condutor do veículo que transportava a droga foi preso em flagrante e permanece internado sob escolta policial. A pista foi interditada para o trabalho de resgate e perícia.

Acidente e tráfico na BR-251

O acidente: colisão frontal entre duas carretas na "Curva do Piso", KM 333 da BR-251, em Fruta de Leite (MG)

A descoberta: impacto rompeu o baú de um dos caminhões, revelando uma carga de maconha escondida entre alimentos congelados

A apreensão: dezenas de tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O suspeito: o motorista do caminhão com a droga foi preso em flagrante e levado a um hospital sob escolta policial