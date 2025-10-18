InícioBrasil
Mega-Sena, Quina, Lotofácil e mais: acompanhe os resultados deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (18/10), seis loterias: os concursos 2929 da Mega-Sena; o 6856 da Quina; o 3516 da Lotofácil; 295 da +Milionária; o 2309 da Timemania e o 1130 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Aguarde. A partir das 20h, os resultados dos sorteio serão publicados. 

 

Assista ao sorteio, ao vivo: 

 

