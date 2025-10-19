InícioBrasil
Explosão destrói oito casas, deixa dois mortos e nove feridos em PE

Autoridades investigam possível vazamento de gás como causa do acidente ocorrido na manhã deste domingo (19/10)

Bombeiros buscam vítimas entre os escombros: cenário de devastação - (crédito: SDS/Divulgação)
Uma explosão de grandes proporções destruiu oito casas conjugadas no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), na manhã deste domingo (19/10), deixando um cenário de devastação. O acidente resultou em duas mortes confirmadas, nove pessoas feridas e uma mulher ainda desaparecida sob os escombros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desastre ocorreu por volta das 7h30, quando um forte estrondo foi ouvido por moradores da região. Pouco depois, as equipes de resgate chegaram ao local para controlar o incêndio e iniciar as buscas por vítimas.

A primeira vítima fatal foi Cláudio dos Anjos da Silva, 40 anos, que morreu ainda no local. O segundo óbito foi confirmado no início da tarde: José de Lima, 67 anos, que teve 90% do corpo queimado e foi levado de helicóptero para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa de José, Luzinete dos Santos Lima, 69 anos, que é cadeirante, continua desaparecida. As buscas por ela seguem com o apoio de cães farejadores e 33 bombeiros, que trabalham entre os escombros desde o início da manhã.

Feridos e atendimento médico

Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil de Olinda, coronel Carlos D’Albuquerque, uma casa vizinha precisou ser desocupada porque uma parede desabou sobre o telhado. Outras residências próximas também sofreram danos estruturais, mas não precisaram ser interditadas.

A área foi isolada pela Polícia Militar, e equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal farão uma avaliação técnica para verificar os riscos de novos desabamentos.

 

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos demais envolvidos no acidente. O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, bem como com a Defesa Civil e a Prefeitura do Estado, mas não obteve resposta até a última atualização.

Por Fernanda Strickland e Giovanna Sfalsin
postado em 19/10/2025 18:14
