BR-381: supermaconha endereçada a MG é apreendida em porta-malas de carro - (crédito: EM Gerais)

Um carregamento de 48 quilos de maconha e skunk, avaliado em aproximadamente R$ 450 mil, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (19/10), por volta das 4h15.

A ação ocorreu durante uma fiscalização no quilômetro 941 da BR-381, a Rodovia Fernão Dias, no município de Extrema, no Sul de Minas, na divisa de Minas Gerais com São Paulo.

No dia anterior, também na BR-381 e na mesma região de Minas Gerais, a PRF realizou uma apreensão de uma carga de 5,4 toneladas de maconha, a terceira grande interceptação de entorpecentes no estado desde sexta-feira (17/10).

"O skunk é uma droga originada do cruzamento de várias espécies de plantas do gênero cannabis, acredita-se que a mesma foi produzida, inicialmente, em laboratórios holandeses e americanos. Popularmente conhecido como "supermaconha", possui uma maior concentração de THC (tetrahidrocannabiol), a substância alucinógena existente na maconha e, por isso, tem um valor mais alto no mercado do tráfico", informa a PRF.

O local da abordagem é um ponto estratégico e de intenso fluxo, sendo a principal porta de entrada para quem vem de São Paulo para Minas Gerais. A região é um conhecido corredor para o transporte de drogas e armas, utilizado por grandes facções criminosas para abastecer o interior de Minas.

O destino final da droga, a cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata, sugere uma rota de distribuição para cidades de porte médio, longe dos grandes centros metropolitanos. O motorista do veículo, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante.

Não foram encontradas armas com o suspeito. O foco da apreensão foram os entorpecentes, que incluíam duas variedades de cannabis com valores de mercado distintos. A maior parte era de maconha prensada, distribuída em 35 tijolos, enquanto o restante era skunk, uma versão mais potente e cara da droga, embalada em 29 sacos plásticos.

O skunk, também conhecido como "supermaconha", pode custar até dez vezes mais que a maconha comum no varejo, indicando que a carga era destinada a diferentes perfis de consumidores.

A forma como as drogas estavam acondicionadas — em tijolos prensados e sacos selados, dentro de caixas grandes — aponta para uma operação de distribuição em atacado, e não de venda direta ao consumidor.

A rota utilizada, partindo de São Paulo, o maior centro logístico do crime organizado no país, em direção ao interior de Minas, reforça a tese de que o suspeito atuava como "mula", um transportador contratado para levar a mercadoria de um ponto a outro. A mistura de maconha comum com skunk sugere uma tentativa de maximizar os lucros, atendendo a uma demanda diversificada.

A prisão ocorreu após os agentes da PRF desconfiarem do motorista de um VW Gol durante a fiscalização. Segundo a polícia, o homem demonstrou nervosismo excessivo e deu respostas contraditórias sobre os motivos de sua viagem. Essa atitude levou os policiais a realizarem uma busca detalhada no veículo.

Durante a vistoria, os policiais encontraram duas caixas de papelão de grandes dimensões, uma no banco traseiro e outra no porta-malas. Dentro delas estavam os 35 tijolos de maconha e os 29 pacotes de skunk. Ao ser questionado, o motorista confessou o crime.

Ele alegou ter sido contratado em Ponte Nova para buscar uma "encomenda" na capital paulista e realizar o transporte de volta para a cidade mineira.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre.

