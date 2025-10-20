Acidente entre carro e ambulância deixa três mortos em rodovia de Goiás

Os três ocupantes do automóvel morreram ainda no local - (crédito: Reprodução/PRF-GO)

Uma colisão traseira entre um carro de passeio e uma ambulância deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas na manhã desta segunda-feira (20/10), na BR-153, altura do km 575, em Professor Jamil, região Sul de Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), ambos os veículos seguiam no sentido sul da rodovia quando o carro atingiu a traseira da ambulância. Com o impacto, os três ocupantes do automóvel morreram ainda no local. Já os dois ocupantes da ambulância ficaram gravemente feridos e foram encaminhados a hospitais da região.

Leia também: Primeira morte por intoxicação de metanol é confirmada no Paraná

Equipes da PRF e do socorro médico foram acionadas e permanecem atuando no atendimento da ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.

O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado durante o trabalho de resgate e perícia.