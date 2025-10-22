InícioBrasil
concurso de beleza

Miss Santa Catarina 2026 é alvo de ataques racistas após coroação

Pietra Travassos, de 18 anos, foi coroada durante um evento em Criciúma, no sul do estado. Pietra competia pelo município de Siderópolis. Agora, a jovem representará o estado no concurso nacional. Ela é a segunda Miss negra de Santa Catarina

Em um post em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou um texto repudiando os ataques - (crédito: Reproduçao/Instagram/@pietratravassoss)
Em um post em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou um texto repudiando os ataques - (crédito: Reproduçao/Instagram/@pietratravassoss)

A modelo Pietra Travassos, de 18 anos, foi alvo de comentários nas redes sociais após ser eleita Miss Santa Catarina 2026. Entre as mensagens ofensivas proferidas contra a jovem, internautas afirmaram que ela teria sido “eleita por cota” e compararam sua vitória de forma depreciativa, com frases como “Santa Catarina não é um zoológico”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um post em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou um texto repudiando os ataques. "Infelizmente, o racismo ainda tenta apagar o brilho que não consegue compreender. Mas não há coroa mais bonita do que aquela que desafia padrões e abre caminho para tantas outras". O texto da publicação também afirma que "ela foi coroada Miss Santa Catarina, não apenas por sua aparência, mas pela luz que carrega, pela história que representa".

O caso foi amplamente criticado nas redes sociais. "Que a vitória dela inspire, eleve e lembre: não vamos mais pedir espaço, vamos ocupar. E brilhar!", escreveu uma seguidora. Outra internauta alegou que "quem acha que ela não representa SC não entendeu que o Brasil é miscigenado. Só na cabeça delirante de alguns os catarinenses são europeus 100% brancos. Se é brasileiro, é miscigenado. Ela é deslumbrante e SC já teve loiras representando várias vezes.

A coroação ocorreu na sexta-feira (17/10) durante um evento em Criciúma, no sul do estado. Pietra competia pelo município de Siderópolis. Em outra publicação, em que comemora a vítoria, a modelo diz que "ser coroada Miss Santa Catarina é um sonho realizado!" e agradeceu pela mensagens e "palavra de carinho". Agora, Pietra representará o estado na concurso nacional.

A jovem é a segunda mulher negra eleita miss em Santa Catarina. A primeira foi Bruna Valim, que venceu o concurso em 2021, aos 27 anos. Na época, ela também foi alvo de ataques na internet e ouviu pessoas dizendo que ela não tinha 'a cara do estado'. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 22/10/2025 14:05
SIGA
x