PM assassinado em concessionária levou cinco tiros na cabeça

O cabo Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, deixa uma esposa e filho - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, morto a tiros na tarde dessa terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte, levou oito tiros. Cinco foram na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna. O crime ocorreu no bairro Tirol, Região do Barreiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a Polícia Militar, os autores chegaram em uma motocicleta vermelha, e imagens de câmeras de segurança mostram que ambos estavam de capacete. O garupa empunhava um revólver. O policial, que estava de folga, havia parado na loja com um amigo e foi surpreendido pelos criminosos no momento em que entregava a chave do carro.

O dono da loja tentou fugir e foi perseguido por um dos autores, que efetuou disparos dentro do estabelecimento. O amigo também correu ao ser avisado pelo dono da concessionária, mas o cabo Vinícius ficou onde estava, foi baleado e morreu no local. Os tiros chegaram a atingir três veículos da concessionária. A arma do militar não foi encontrada, e a polícia acredita que tenha sido levada pelos criminosos.

Testemunhas informaram que um dos suspeitos esteve no local cerca de 20 dias antes, mostrando interesse em veículos, mas demonstrando comportamento suspeito, observando insistentemente uma corrente de ouro no pescoço de um funcionário.

O cabo, lotado no 39º Batalhão da Polícia Militar (PMMG), estava de folga e visitava o amigo, que é o dono da concessionária. Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. O militar, formado em Direito, tinha pós-graduação em ciências criminais. Em choque, a mulher do policial foi amparada pelos colegas de profissão do companheiro.

Corpo de policial militar em concessionária Leandro Couri/EM/D.A PRESS

Prisão do suspeito

Horas depois do crime, a Polícia Militar conseguiu prender um dos suspeitos. Ele foi localizado em um Fiat Idea vermelho furtado, com placa clonada, na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo foi rastreado pelo Pégasus, helicóptero da corporação.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois carregadores com 27 munições, seis celulares roubados, um documento de identidade falso e o documento da motocicleta usada no crime.

O homem confessou participação no assassinato e indicou o local onde escondeu a moto, que foi recuperada em Mateus Leme (MG). Ele se recusou a revelar a identidade do comparsa. O preso tem dois mandados de prisão em aberto, um por homicídio e outro por fuga do sistema prisional, além de passagens por roubo, furto e homicídio. Somadas, as penas chegam a 25 anos e 8 meses de prisão.

Ele foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil de Minas Gerais.