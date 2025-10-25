Homem inventa roubo de carro para receber dinheiro do seguro

Um aposentado de 59 anos teve os planos de fraude descobertos pela Polícia Militar depois de inventar um roubo na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, para conseguir o dinheiro do seguro do carro. O caso foi registrado como falsa comunicação de crime na noite dessa sexta-feira (24/10).
De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o homem chamou a polícia e encontrou com os militares em um posto um posto de gasolina da Avenida Olinto Meireles, na altura do bairro Araguaia, por volta de 23h. Conforme o registro policial, ele relatou que teve um dia com diversas atividades e deslocamentos e, ao passar pelo Buritis, na Região Oeste, sentiu vontade de ir ao banheiro.
Ainda segundo a versão do aposentado, ele seguiu até “algum ponto do Barreiro” quando foi abordado por suspeitos que teriam sequestrado e subtraído o carro dele, um Chevrolet Spin, na cor prata. Com essas informações, os militares investigaram se o que o homem falava era verdade e constataram que ele passou pelo Barreiro, mas às 11h da manhã.
O aposentado foi novamente questionado sobre os fatos e então confessou que fingiu o roubo para tentar receber o valor da tabela Fipe do seguro. Conforme registrado no B.O., ele confessou que arremessou o veículo em um dos morros da Estrada de Casa Branca, na Região Metropolitana.
Aos militares, ele disse que havia financiado o carro de R$ 41.700 em 60 prestações de R$ 695 e que havia pagado 17, mas estava com dificuldades de seguir pagando as parcelas.
O motorista foi autuado por comunicação falsa de crime e liberado após prestar depoimento. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado, e ele foi notificado a comparecer ao Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio.