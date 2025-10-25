Cinco sabores de refrigerante que todo mineiro vai se lembrar

Um dos mineirinhos mais tradicionais, o Guarapan se mantém firme no mercado desde 1940 - (crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Poucas coisas transportam alguém de volta à infância como um sabor familiar. Em Minas Gerais, essa nostalgia muitas vezes vem em uma garrafa gelada, com um rótulo que resiste ao tempo e à concorrência das gigantes do mercado. Enquanto marcas globais dominam as prateleiras, alguns refrigerantes regionais se mantêm vivos, seja na produção contínua ou na memória afetiva de quem cresceu no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Essas bebidas não eram apenas uma opção para matar a sede, mas parte da identidade cultural de cidades e regiões. Muitas delas nasceram em pequenas fábricas familiares e conquistaram o paladar local com fórmulas únicas, que iam do tradicional guaraná a sabores exóticos como abacate e mate. Relembrar esses nomes é fazer uma viagem no tempo.

Para quem viveu essa época, ou para os curiosos que desejam explorar os sabores de Minas, preparamos uma lista com cinco refrigerantes que marcaram gerações.

1. Mate Couro

Com um gosto inconfundível, que mistura erva-mate e chapéu-de-couro com um toque de guaraná, o Mate Couro é um clássico que divide opiniões. Amado por muitos e estranhado por outros, sua fórmula original de 1947 se tornou um ícone de Belo Horizonte e continua firme no mercado.

2. Guarapan

Guarapan é outro sobrevivente que marcou a infância de milhares de mineiros. A bebida típica e refrescante feita a partir da mistura de garapa (o caldo extraído da cana-de-açúcar) com abacaxi. Tradicional em várias regiões do Brasil, especialmente no interior de Minas Gerais, o guarapan combina o sabor adocicado da cana com a acidez e o aroma tropical da fruta, resultando em um equilíbrio agradável e natural.

3. Grapette

Apesar de ser uma marca de origem americana, a Grapette com seu intenso sabor de uva e a cor roxa vibrante foi um fenômeno em Minas Gerais. O slogan "Quem bebe, repete" grudou na cabeça das pessoas e a bebida se tornou sinônimo de refrigerante de uva por décadas.

4. Abacatinho

Talvez o mais exótico da lista, o Abacatinho era um refrigerante cremoso com sabor de abacate. Produzido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a bebida de cor verde clara deixou uma legião de fãs órfãos quando sua produção foi descontinuada. Até hoje, é lembrado com saudade.

5. Guaraná Mineiro

Em um mercado dominado por grandes marcas de guaraná, o Guaraná Mineiro se destacava por seu sabor regional e forte presença no interior do estado. Era a alternativa local que batia de frente com os gigantes, mostrando a força da indústria de bebidas de Minas Gerais.

Como matar a saudade?

Enquanto alguns desses sabores vivem apenas na memória, outros ainda podem ser encontrados. Se você ficou com vontade de revisitar esses clássicos, veja onde procurar:

Mate Couro e Guarapan: ambos são facilmente encontrados em supermercados, bares e padarias por todo o estado de Minas Gerais. São os mais acessíveis da lista e continuam com produção ativa.

Abacatinho e Guaraná Mineiro: estes são bem mais raros. O Abacatinho vive principalmente no campo da nostalgia. Já o Guaraná Mineiro pode ser encontrado em algumas cidades do interior, geralmente em pequenos comércios que ainda trabalham com distribuidores regionais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.