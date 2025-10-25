Disputa de drogas entre irmãos termina em tentativa de homicídio

Depois do crime, esposa do autor lavou toda a casa com água sanitária e limpou manchas de sangue deixadas pela facada - (crédito: Pixabay)

Um homem de 52 anos foi preso por tentativa de homicídio contra o próprio irmão, de 42, em uma briga por drogas. Ele também foi autuado por tráfico, juntamente da mulher dele, de 36, que tentou acobertar o crime. O caso foi registrado em Almenara (MG), no Vale do Jequitinhonha, na madrugada deste sábado (25/10).

A Polícia Militar encontrou a vítima esfaqueada na Rua Dr. Getúlio da Fonseca, no bairro Darwin Cordeiro. O homem estava consciente e disse que o irmão era quem o havia esfaqueado, na região do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o atendimento.

O suspeito foi encontrado em um local conhecido como “Beco do Tola”. Conforme os registros, ele tentou fugir dos militares e precisou ser contido. O homem foi informado sobre os direitos de se manter em silêncio e, conforme o Boletim de Ocorrência (BO), “sem coação ou violência”, confessou ter dado uma facada no irmão.

Aos militares, ele disse que o golpe se deu numa briga por drogas no quarto dele, onde a faca estava escondida. Ele entregou as chaves da casa aos militares e autorizou que eles entrassem para as buscas. Com ele, foi encontrada uma quantia de R$ 70, recolhida pela polícia.

Casa limpa

Os militares foram recebidos na residência pela mulher do autor que, em um primeiro momento, disse não saber da facada. A casa estava com um cheiro forte de água sanitária e a mulher disse que havia acabado de lavá-la.

Segundo o BO, foram encontradas marcas de sangue na área externa dos fundos da casa. Também foi achado um pano de chão com manchas de sangue na lixeira da cozinha, o que levantou suspeitas de que a mulher tinha lavado a casa para ocultar as provas e vestígios do crime.

A faca usada no crime foi achada no guarda-roupas do quarto de casal, exatamente onde o autor indicou. Em um outro quarto, onde a PM indica que seja onde aconteceu a agressão, foi encontrada uma barra e meia de maconha. A droga foi recolhida.

Trio conhecido

Segundo a polícia, o casal já é conhecido da polícia por envolvimento no tráfico de drogas e a vítima, por furto e uso de entorpecentes. Conforme a confissão, o crime está diretamente ligado ao tráfico.

O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. A mulher dele também foi enquadrada por tráfico, uma vez que as drogas estavam em um ambiente comum do casal, e fraude processual, por ter tentado alterar e lavar o local do crime. Ambos passaram por atendimento médico de praxe e foram levados à delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi atendida e a médica de plantão afirmou que a facada atingiu a região do pulmão esquerdo. O homem segue internado em estado grave.