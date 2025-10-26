Helicóptero com duas pessoas cai em lago no interior de São Paulo

Corpo de Bombeiros de São Paulo - (crédito: Reprodução/Secretaria de Segurança Pública de São Paulo)

Um helicóptero caiu em um lago na região da Estrada do Vinho, em São Roque, no interior de São Paulo, neste domingo, 26. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve incêndio. Havia duas pessoas na aeronave no momento do acidente, mas apenas uma precisou ser socorrida.

De acordo com informações do Jornal da Economia de São Roque, o acidente ocorreu no lago de um pesqueiro. Imagens de segurança mostram que, pouco após a queda, é possível ouvir algumas pessoas pedindo para que alguém ligasse para os bombeiros. Um homem entra na água e vai nadando até os destroços para tentar ajudar os ocupantes da aeronave. Um barco com duas outras pessoas também se aproxima, remando.

Segundo relatos divulgados pelo veículo, os feridos saíram de Jundiaí em direção ao restaurante Don Patto, que também fica na Estrada do Vinho, próximo ao local do acidente. Os bombeiros foram acionados e enviaram três viaturas ao local. A vítima teve um ferimento na mão.

O Estadão buscou contato com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde de São Roque para mais informações a respeito do acidente com o helicóptero na cidade, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.