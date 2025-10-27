Corpo de homem com tornozeleira eletrônica é encontrado carbonizado

O corpo de um homem de 29 anos foi encontrado queimado e com marcas de tiros nesse domingo (26/10), no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima usava tornozeleira eletrônica, o que permitiu sua identificação. O corpo apresentava quatro perfurações de arma de fogo, sendo duas na cabeça, uma no quadril e uma no braço.
Os militares entraram em contato com a ex-companheira do homem, que informou que ele havia sido preso anteriormente por violência doméstica contra ela. A mulher afirmou ainda que acreditava que ele continuava preso e se surpreendeu ao saber que estava em liberdade.
A testemunha contou que conheceu a vítima no Bairro Cabana do Pai Tomás e que ele mantinha envolvimento com o tráfico de drogas. O relacionamento entre eles durou cerca de um ano.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e isolou a área para os trabalhos técnicos. O rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que apura a motivação e a autoria do crime.