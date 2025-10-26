Único ganhador da Mega-Sena leva mais de R$ 96 milhões

Na noite deste sábado (25/10), a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2932 da Mega-Sena, cujo prêmio previsto de R$ 96.166.949,14 estava acumulado. As seis dezenas sorteadas foram acertadas por um único apostador da cidade de Ourinhos (SP), que receberá o valor total da loteria. O sortudo adquiriu o bilhete na Loteria Ourinhense.
A Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 04-13-25-36-40-53. Segundo a Caixa, outras 144 pessoas quase adivinharam o resultado, acertando cinco das seis dezenas. Cada um levará R$ 27.798,30 para casa. Dois bilhetes registrados em diferentes locais em Brasília (DF) bateram na trave.
Quatro números foram acertados por 6.869 apostas, que ganharam R$ 960,58, cada. No próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para segunda-feira (27/10), o prêmio será de R$ 3,5 milhões.
