Bancada Feminina promove encontro para debater Carta das Mulheres à COP30

O evento teve como anfitriã a ativista Gabriela Rollemberg, que, líder da organização "Quero você eleita", voltada para a presença feminina em espaços de poder - (crédito: Divulgação/Assessoria Quero Você Eleita)

Lideranças femininas, embaixadoras e representantes diplomáticas nacionais e internacionais se reuniram, nesta terça-feira (27/10), na sede da Embaixada da Eslovênia, em um encontro diplomático voltado para a apresentação da Carta das Mulheres que será apresentada na 30ª Conferência das Nações Unidas (COP30), realizada em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro.

O projeto da Bancada Feminina conta com o apoio do SEBRAE, Correio Braziliense, Sistema FIBRA e Natura.

O evento teve como anfitriã a ativista Gabriela Rollemberg, que, por meio da organização “Quero você eleita”, a qual ela lidera, atuou para potencializar a presença das mulheres nos espaços de poder e deu início à Bancada Feminina que reuniu mais 50 mulheres convidadas pela iniciativa para elaborarem a carta que contará com 120 contribuições entregues por instituições e pessoas físicas.

Ela explica que os motivos para dar voz ao público feminino na Conferência, se dá em decorrência das mulheres serem pelo menos 70% das pessoas mais atingidas pelas vulnerabilidades climáticas.

“Trazer a visão das mulheres e ouvir essas mulheres de forma ativa, afetiva, construindo e sintetizando tudo isso em demandas concretas que possam virar legislação e política pública, é muito relevante", pontua.

"Então, a gente está levando a Carta das Mulheres para a COP30, em um documento construído por várias instituições, ouvindo várias mulheres de diversos territórios diferentes, instituições diferentes, lideranças comunitárias, para que a gente possa, então, fazer essa ponte entre os mundos da sociedade civil e da política para que a gente possa, de fato, ajudar a transformar a realidade que a gente tem”, disse a líder que ainda pontuou que este é um grande marco para o fortalecimento feminino.

A embaixadora da Eslovênia, Mateja Kraun, que também foi anfitriã do evento, sintetizou que não foi por um acaso que a sede da embaixada foi escolhida para realização do evento, tendo em vista que o país tem uma voz forte e ativa na área da política externa feminista.

“Nossa presidente é uma mulher, assim como a presidente da Câmara dos Deputados e a ministra dos Assuntos Exteriores. Esta última, inclusive, é uma grande feminista e faz parte do grupo de ministras que promovem o empoderamento das mulheres em todo o mundo. Por isso, temos um papel muito importante e uma grande responsabilidade em estabelecer parcerias com grupos de mulheres que têm voz ativa, que trabalham juntas pelo empoderamento, pela saúde e pela segurança de mulheres e meninas em todos os países”, disse a emissária que agradeceu a presença do grupo que atua com o objetivo de fortalecer a voz da mulher na COP30.



Participantes

O encontro voltado à COP30 reuniu diversas lideranças femininas, nacionais e internacionais, comprometidas com o fortalecimento da agenda climática, da equidade de gênero e da governança global.

Entre as lideranças internacionais, marcaram presença a embaixadora da República do Suriname, Ângela Debbie Ramkissoon; a embaixadora do Haiti, Rachel Coupaud; a embaixadora designada da Namíbia, Selma Tuyakula Nghinamundova; a embaixadora do Senegal, Aminata Fall Cissé; a embaixadora da Tailândia, Kundhinee Aksornwong; e Mélanie Coquet, representante diplomata da Embaixada da França.

Do lado das lideranças nacionais, participaram figuras de destaque em diferentes áreas de atuação.

A ativista e defensora dos direitos das mulheres Luiza Brunet esteve presente, assim como Jéssica Fachin, que representou a ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar. A liderança indígena Luciene Kayabi, representante do povo Kayabi-Kawaiwete (Kaiabi), também contribuiu com sua perspectiva sobre a proteção dos territórios e dos biomas brasileiros.

O evento contou ainda com a presença de Gilmara Timóteo, presidente do Brasil Export; Paola Comin, do Instituto Global ESG; Letícia Palma, da Lumine; Patrícia Monteiro, diretora do Cinegroup; e Joyce Matias, apresentadora do podcast “Gambito da Rainha”.

Representando o Grupo Mulheres do Brasil, participaram Carol Caputo e Sandra Costa, que também representou o Sabin. Estiveram ainda Joyce Dias, do movimento Elas Pedem Vista; Cristiane Nardes, da Rede Governança Brasil; Layla Pallis, diretora do Elas no Poder; Mariana Salles, assessora do deputado Rodrigo Rollemberg; e Solange Ribeiro, presidente do Instituto dos Bombeiros do Brasil.