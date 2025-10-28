Rio decreta "estágio 2" após megaoperação: entenda o que significa

Operação deflagrada nesta terça (28) já é a mais violenta da história do Rio, com mais de 60 mortos - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

O Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro decretou que o município está em “estágio 2” em razão da Operação Contenção realizada nesta terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha. Mais de 60 pessoas morreram, incluindo civis e policiais.

Este estágio faz parte de uma escala de 5 momentos operacionais que indicam o grau das ocorrências no município, com o primeiro mostrando que a situação está normal e o último alertando para cenários críticos. O segundo estágio, decretado hoje, aponta que há risco de ocorrências de grande impacto na cidade com elevado risco de agravamento.

No X, o COR alerta que diversos pontos da cidade estão temporariamente interditados em função da megaoperação. Mais de 100 linhas de transporte público tiveram os itinerários alterados e a prefeitura recomenda que os motoristas evitem as regiões impactadas pelas ocorrências policiais.

Entenda os estágios

Cada gradação dos estágios operacionais é associada a uma cor, como o padrão cromático adotado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cenaden).

Estágio 1 (verde) - não há ocorrências de impacto na cidade e nem foram identificados fatores de risco de curto prazo que alterem a rotina da cidade;

Estágio 2 (amarelo) - risco de ocorrências de alto impacto, devido a um evento previsto ou a partir da análise de dados de especialistas;

Estágio 3 (laranja) - uma ou mais ocorrências de impacto, com a certeza de ocorrência de alto impacto em curto prazo;

Estágio 4 (vermelho) - ocorrências graves simultâneamente impactando a cidade ou diversos problemas de alto e médio em diferentes pontos;

Estágio 5 (roxo) - uma ou mais ocorrências graves na cidade ou diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes pontos ao mesmo tempo.