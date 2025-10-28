Onça-parda no quintal faz família se trancar dentro de casa

Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta segunda-feira (27/10) em uma área residencial do distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória (MG), no Triângulo Mineiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O animal, de porte médio e aparentemente adulto, estava no topo de uma árvore no quintal de uma casa. A família se trancou dentro do imóvel até que a onça fosse resgatada.
Saiba Mais
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil Projeto faz de mulheres semeadoras da ciência
- Brasil Ônibus com torcedores do Flamengo tomba no RJ; há feridos
- Brasil 'Irmãos na floresta': a luta para proteger aldeia isolada da Amazônia
- Brasil Morre, aos 79 anos, o advogado Sérgio Bermudes
- Brasil Falta de verba pode fazer PF interromper emissão de passaporte
O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado por volta das 10h para realizar a captura. Desde o início da ocorrência, a área foi isolada e monitorada pelos bombeiros, com o apoio de dois policiais militares e dois policiais ambientais, a fim de garantir a segurança dos moradores e do próprio animal.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe técnica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) se deslocou até o local para realizar o procedimento de sedação da onça.
Ainda de acordo com a corporação, a UFU realizará avaliações clínicas e exames para verificar as condições de saúde do animal. Caso não sejam detectados problemas, a onça será devolvida ao seu habitat natural.