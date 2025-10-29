Homem é preso com 343kg de maconha escondidos no carro

Um homem foi preso em flagrante com 343 quilos de maconha nessa terça-feira (28/10), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 121 da BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata.
Segundo a PRF, os policiais abordaram um Honda Civic prata e, durante a vistoria, o condutor admitiu que transportava entorpecentes.
Na inspeção, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos no banco traseiro e no porta-malas do carro, totalizando aproximadamente 343 quilos da droga.
O motorista contou aos policiais que pegou a carga em Belo Horizonte (MG) e que o destino seria Caratinga (MG).
O suspeito foi preso por tráfico de drogas e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Casca, onde o caso será investigado.