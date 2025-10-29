Moradores levam mais de 50 corpos à praça no Rio após operação

Corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha - (crédito: Renato Silva/Voz das Comunidades)

Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram na madrugada desta quarta-feira (29) mais de 50 corpos para a praça São Lucas. Segundo relatos da população, os corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, onde foi realizada a Operação Contenção, a mais letal da história do estado, na terça-feira (28/10).



Cerca de 2.500 policiais fortemente armados entraram nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, onde houve tiroteios, incêndios e confrontos com suspeitos. Ao menos 64 pessoas morreram.

No total, 81 pessoas foram presas. A chamada Operação Contenção foi deflagrada para "combater a expansão territorial do Comando Vermelho".

Além dos mortos e feridos, a megaoperação causou transtornos na cidade, com vias importantes completamente fechadas ou bloqueadas. Mais de 50 ônibus foram usados por supostos criminosos para montar barricadas, informou o sindicato Rio Ônibus.

Pelo menos 85 centros de ensino suspenderam as aulas. Em dezenas de escolas da Zona Sul carioca, os alunos foram liberados mais cedo diante da situação de alerta.



Governo federal

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) afirmou que acompanha com preocupação a operação e disse que o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida.

Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que todo o apoio do governo federal ao Rio de Janeiro tem sido oferecido e que "nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado".

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), confirmou que o governo do Rio de Janeiro solicitou 10 novas vagas nas penitenciárias federais para transferência de presos de alta periculosidade, medida que depende de autorização judicial e será atendida assim que os trâmites legais forem concluídos.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Com informações da AFP*