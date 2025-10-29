Guerra no Rio: TCP executa rivais do Comando Vermelho deixados para trás

Integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) atacaram e mataram "soldados" do CV deixados para trás pelos próprios aliados - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Operação Policial Contenção, a mais letal da história do Rio de Janeiro, serviu como prato cheio a traficantes rivais do Comando Vermelho (CV). Integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) atacaram e mataram “soldados” do CV deixados para trás pelos próprios aliados. Vídeos e fotos obtidos mostram os ataques violentos.

A ação das forças de segurança desta quarta-feira (29/10) resultou em mais de 80 presos, apreensão de dezenas de fuzis e deixou 64 mortos nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte — entre eles, dois policiais civis e dois militares. O objetivo era capturar lideranças da facção Comando Vermelho (CV), além de combater a expansão territorial da organização.

Os dois complexos alvos da megaoperação comportam 26 comunidades, onde moram mais de 200 mil pessoas. De acordo com as investigações, nesses locais estavam escondidas lideranças do CV de diversos estados. Criminosos reagiram à investida, e os confrontos transformaram a região em um cenário de guerra, levando pânico à população.

Crimes no meio da rua

A facção Terceiro Comando Puro, fundada em 2002, é a segunda maior do Rio e tem como principal rival o Comando Vermelho. Voltada à prática de assassinatos, tráfico de drogas e assaltos, o TCP tem forte presença no Rio, no Espírito Santo e no Amazonas.

O Correio obteve acesso a vídeos e fotos publicadas por membros do TCP. Nas gravações, eles executam o que parece um membro do CV na cabeça. O crime ocorre no meio da rua. Em seguida, proferem: “Trás mais pra gente, porra.”

Depois do caos, em que ruas foram fechadas e ônibus e carros foram queimados, o Rio voltou ao Estágio 1 de normalidade. O nível indica que não há ocorrências de grande impacto na cidade e que possíveis incidentes não interferem de forma significativa na rotina dos cidadãos. Ontem, estava no Estágio 2.