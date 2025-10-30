"Tarado da Autorama" é indiciado por exibir partes íntimas na rua

Um homem de 47 anos foi indiciado por uma série de crimes de importunação sexual em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, contra mulheres em via pública, informou a polícia nesta quarta-feira (29/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Até o momento, três vítimas, com idades entre 30 e 37 anos, foram identificadas. Duas das três abordagens ocorreram na Avenida Autorama, no bairro Tietê, em agosto deste ano.
Saiba Mais
- Brasil Líder do tráfico morre em confronto com a PM em Belo Horizonte
- Brasil Uso de drones por facções pode transformar conflito urbano em batalha aérea, diz pesquisador
- Brasil Doca, o número 2 do CV que driblou a maior e mais letal operação policial da história do Brasil
- Brasil Familiares de dois trinitinos supostamente falecidos em ataque dos EUA interpelam autoridades
- Brasil Lula diz que é preciso trabalho coordenado para não por em risco policiais e famílias inocentes
- Brasil Esposa de policial morto em operação no Rio divulga última conversa
"O investigado abordava mulheres que realizavam atividades físicas ao ar livre e praticava atos libidinosos, como exibir partes íntimas e se masturbar em via pública", informou a instituição policialm acrecentando que a conduta gerou grande repercussão nas redes sociais, e o homem ficou conhecido como o "tarado da Autorama".
Ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, sendo encaminhado ao sistema prisional.