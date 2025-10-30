"Tarado da Autorama" é indiciado por exibir partes íntimas na rua

As duas prisões, uma feita pela PM, e outra feita pela Polícia Civil, ocorreram na sexta-feira - (crédito: PCMG)

Um homem de 47 anos foi indiciado por uma série de crimes de importunação sexual em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, contra mulheres em via pública, informou a polícia nesta quarta-feira (29/10).

Até o momento, três vítimas, com idades entre 30 e 37 anos, foram identificadas. Duas das três abordagens ocorreram na Avenida Autorama, no bairro Tietê, em agosto deste ano.

"O investigado abordava mulheres que realizavam atividades físicas ao ar livre e praticava atos libidinosos, como exibir partes íntimas e se masturbar em via pública", informou a instituição policialm acrecentando que a conduta gerou grande repercussão nas redes sociais, e o homem ficou conhecido como o "tarado da Autorama".

Ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, sendo encaminhado ao sistema prisional.