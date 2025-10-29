Lula diz que é preciso trabalho coordenado para não por em risco policiais e famílias inocentes

Lula também defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública que foi enviada por seu governo ao Congresso - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Na sua primeira manifestação sobre as mortes no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que é preciso trabalho coordenado para combater o crime organizando, evitando que policiais, crianças e famílias inocentes sejam colocados em risco. Lula disse que pediu que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal auxiliassem nas ações no Rio de Janeiro.

"Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", disse Lula.

O presidente afirmou ainda que o trabalho de repressão ao crime no Rio deve seguir o modelo de operação realizada em agosto contra quadrilhas que atuam na venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro.

Lula também defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública que foi enviada por seu governo ao Congresso. "Com a aprovação da PEC da Segurança, que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas", disse.