Adolescentes denunciam dono de oficina que pedia sexo em troca de emprego

Dono de oficina é suspeito de assediar adolescentes para manter emprego deles (Imagem ilustrativa) - (crédito: Pexels/Divulgação)

Um dono de uma oficina é suspeito de assediar dois adolescentes de 15 anos em Ponto dos Volantes (MG), no Vale do Jequitinhonha, nessa quarta-feira (29/10). Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário da oficina mecânica localizada na Avenida Ana Caburé, teria feito propostas de cunho sexual aos jovens em troca de manter os empregos deles.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



De acordo com o boletim de ocorrência, os adolescentes compareceram ao quartel da PM na companhia das mães e relataram que trabalhavam no local há pouco mais de um ano, auxiliando em serviços gerais durante o expediente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo as vítimas, o homem passou a constrangê-los com insinuações e convites para relações sexuais, dizendo que isso garantiria a permanência deles no trabalho. Os adolescentes relataram que chegaram a manter relações sexuais com o suspeito e contaram que as investidas foram repetidas diversas vezes, o que os levou a se afastar do serviço.

Ainda conforme o registro policial, depois de deixar o emprego, um dos jovens teria sido perseguido pelo suspeito até a residência, que também perguntou a outras pessoas onde poderia encontrar o jovem. O Conselho Tutelar do município foi acionado e acompanhou o caso junto às famílias.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itaobim (MG), responsável pela investigação. O suspeito não foi localizado no momento do registro. A PCMG foi procurada pela reportagem para mais atualizações.

