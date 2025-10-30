Homem é preso ao tentar invadir sede da Rede Globo em São Paulo

O indivíduo coagiu um motorista de aplicativo durante a tentativa de invasão à sede da emissora - (crédito: Vinci Partners/Reprodução)

Um homem foi detido ao tentar invadir a sede da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira (30/10), em São Paulo. O indivíduo, de 42 anos, coagiu um motorista de aplicativo para tentar entrar no local. Ele acabou preso pela Polícia Militar.

Já nas primeiras horas desta quinta, policiais militares foram acionados para averiguar uma ocorrência. O documento aponta que o veículo tentou ultrapassar uma cancela de segurança.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao Correio, dois indivíduos foram abordados. O primeiro apresentava comportamento alterado e falas desconexas. O outro, que permaneceu dentro do carro, relatou que foi coagido pelo outro. Ele afirmou ser motorista de aplicativo, e contou ter conduzido o automóvel por vários lugares da cidade.

A secretaria também confirmou que o indivíduo possui um mandado de prisão civil em aberto. "A ocorrência foi encaminhada ao 16º Distrito Policial, onde foram registrados os boletins de ocorrência por captura de procurado e constrangimento ilegal", afirmou o órgão (veja a nota na íntegra ao final da matéria). A ocorrência foi registrada como constrangimento ilegal. O caso está no Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O Correio procurou a Rede Globo para comentar o caso, mas ainda não obteve resposta. Esta matéria será atualizada em caso de retorno.

Veja a nota da SSP-SP, na íntegra:

"No dia 30 de outubro de 2025, policiais militares foram acionados via COPOM para averiguar uma ocorrência envolvendo um veículo Fiat Siena que teria invadido as dependências de uma Emissora de TV, ultrapassando a cancela de segurança.



No local, dois indivíduos foram abordados. Um deles apresentava comportamento alterado e falas desconexas. O segundo, que permaneceu no interior do veículo, relatou ser motorista de aplicativo e afirmou ter sido coagido a conduzir o veículo por diversos bairros, sendo forçado a entrar na emissora.

Após consulta, foi constatado que o indivíduo em surto possuía um mandado de prisão civil em aberto. A ocorrência foi encaminhada ao 16º Distrito Policial, onde foram registrados os boletins de ocorrência por captura de procurado e constrangimento ilegal. Os policiais militares adotaram todas as providências cabíveis".