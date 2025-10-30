PCC, empresários, agiotas e traficantes são alvos de operação

A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Campinas - (crédito: Divulgação/BAEP)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Campinas deflagraram, nesta quinta-feira (30/10), a Operação Off White, com o objetivo é combater esquemas de lavagem de dinheiro operados por empresários, traficantes de drogas e integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento de um mandado, um criminoso entrou em confronto com policiais militares e morreu baleado. Um sargento também acabou atingido. Ele foi hospitalizado e está fora de perigo.

Até o momento, três foram presos, entre eles o homem conhecido como "diabo loiro", uma das lideranças da organização criminosa. Ele é suspeito de ter participação direta em ataques contra as forças de segurança do estado e tem diversas passagens criminais por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documento falso.

As investigações constataram que o grupo formado por traficantes, empresários, agiotas e influenciadores movimentava grandes quantias de dinheiro obtidas com o tráfico de drogas. Eles misturam os valores ilícitos a recursos provenientes de atividades empresariais legais para dificultar o rastreamento.

Os suspeitos estavam acumulando capital e patrimônio por meio do tráfico de drogas. E, para ocultar a origem ilícita desses valores, eles utilizavam diferentes estratégias, incluindo a mescla dos valores decorrentes do tráfico de drogas com valores provenientes de atividades empresariais lícitas.

Contudo, em dado momento da existência do grupo criminoso, iniciou-se uma série de desavenças entre os membros, potencializadas pelas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta. Foi justamente nesse contexto que os investigados concretizaram diversas transações imobiliárias e financeiras visando a dissipar o patrimônio e a ocultar os verdadeiros beneficiários, e a origem criminosa dos bens e valores.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado conseguiu identificar os esquemas para lavagem de dinheiro que os investigados empregaram. O juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves expediu nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, além de determinar a aplicação de outras medidas cautelares e o sequestro/bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores existentes em instituições bancárias.

Além das medidas já adotadas, os trabalhos de investigação prosseguem para a apuração de outros esquemas de lavagem de dinheiro e para a identificação de outros envolvidos com o grupo.

