Sete homens morrem em confronto com a polícia no Ceará

Oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas e três revólveres foram apreendidas - (crédito: Divulgação/SSPDS)

Sete homens morreram na madrugada desta sexta-feira (31/10), durante um confronto com a polícia na cidade de Canindé, no interior do Ceará. A troca de tiros começou por volta das 3h, no bairro Campinas, e resultou na apreensão de oito armas de fogo, entre elas um fuzil, quatro pistolas e três revólveres, além de 150 munições e drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais receberam informações sobre um grupo que planejava ações criminosas na região. Ao chegar ao local, as equipes foram recebidas com disparos de arma de fogo e o lançamento de dois artefatos explosivos. Os agentes reagiram e, após o confronto, sete homens foram socorridos e levados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram.

Leia também: Ministério Público desarticula um dos maiores grupos neonazistas do país

A imprensa divulgou que os mortos seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV), mas até o momento, a SSPDS não confirmou a informação e informou que os suspeitos não foram formalmente identificados.

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), elogiou a atuação dos policiais. "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará", escreveu.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também se manifestou, parabenizando as forças de segurança do Ceará e defendendo uma atuação integrada entre os estados no combate ao crime organizado.

Leia também: IML identifica 100 dos 121 mortos em operação no Rio de Janeiro

“O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados. No Rio de Janeiro, temos agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo de frente. Só com coragem, cooperação e responsabilidade vamos garantir segurança e paz para a nossa população”, afirmou.

Na terça-feira (28/10), as forças policiais do Rio de Janeiro deflagraram a Operação Contenção, que foi a maior operação mais letal do estado, com 121 pessoas mortas nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital. As operações tinham como alvo integrantes do Comando Vermelho.

No Ceará, o Mapa da Segurança Pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou, no estado, a maior taxa de homicídios dolosos do país em 2024, com 3.178 mortes, um aumento de 9,85% em relação ao ano anterior.