Ministério Público desarticula um dos maiores grupos neonazistas do país

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), por meio do CyberGAECO, deflagrou nesta sexta-feira (31/10) a Operação Nuremberg, que tem como objetivo desarticular um dos mais organizados e violentos grupos neonazistas em atividade no país. A ação ocorre em apoio às 39ª e 40ª Promotorias de Justiça de Florianópolis e marca mais um passo no combate ao antissemitismo, aos discursos de ódio e ao extremismo violento no Brasil.

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias de Criciúma e pela Vara Estadual de Organizações Criminosas, em dez cidades de quatro estados: São Paulo (São Paulo, Campinas, Osasco e Taboão da Serra), Paraná (Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária), Santa Catarina (Cocal do Sul e Jaraguá do Sul) e Sergipe (Aracaju).

Durante as buscas, os agentes apreenderam materiais de apologia ao nazismo, além de armas brancas, facas e um “soco inglês”.

Grupo articulado e ideologicamente estruturado

De acordo com as investigações do Ministério Público, o grupo neonazista possuía estrutura hierárquica, recrutamento organizado e divisão de funções internas. Integrantes realizavam encontros presenciais regulares para disseminar a ideologia extremista, planejar ações violentas e promover rituais de “batismo” voltados à admissão de novos membros.

Os investigados se autodenominavam skinheads neonazistas e utilizavam como símbolo o “Sol Negro”, associado ao ocultismo nazista e à supremacia ariana, com a figura de um fuzil AK-47 ao centro, representação que, segundo o próprio grupo, expressa a exaltação da violência e a supremacia branca.

A investigação revelou ainda que o grupo produzia e difundia conteúdos de ódio e antissemitismo em fóruns e redes sociais, utilizando perfis falsos para alcançar maior alcance e evitar rastreamento. Parte dos investigados é composta por indivíduos com diferentes formações e ocupações, o que, segundo o Ministério Público, demonstra a penetração da ideologia extremista em diversos setores da sociedade.

Os membros oficialmente “batizados” eram submetidos a um ritual de iniciação e passavam a contribuir com mensalidades obrigatórias. As quantias arrecadadas eram utilizadas para financiar a produção de material de propaganda, custear despesas internas e manter as atividades da organização.

Em comunicado oficial, o Ministério Público de Santa Catarina afirmou que a operação simboliza o compromisso da instituição com a defesa da sociedade e do Estado Democrático de Direito. “Discursos de ódio, antissemitismo e incitação à violência representam ameaças graves e não serão toleradas em nosso estado. A Operação Nuremberg é um passo importante para garantir que os responsáveis sejam levados à justiça”, destacou o órgão.

A operação recebeu o nome “Nuremberg” em referência aos Julgamentos de Nuremberg, realizados após a Segunda Guerra Mundial, que estabeleceram precedentes históricos na punição de crimes de ódio, extremismo e intolerância. O nome simboliza o propósito da ação: responsabilizar indivíduos que promovem ideologias violentas e antidemocráticas.

Próximos passos

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Científica, que realizará exames e emitirá laudos periciais. O CyberGAECO continuará a análise das evidências para identificar outros envolvidos e aprofundar a investigação sobre a rede criminosa.