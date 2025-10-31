PF cumpre mandados no DF e em outros estados contra fraudes e corrupção

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de valores obtidos de forma ilícita, nas cidades de Brasília (DF), São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO) - (crédito: Polícia Federal )

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31/10), a oitava fase da Operação Overclean, que investiga um esquema de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal do Brasil (RFB).

De acordo com a PF, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de valores obtidos de forma ilícita, nas cidades de Brasília (DF), São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). Todas as ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a corporação, o objetivo desta fase é desarticular a estrutura financeira e operacional do grupo criminoso investigado desde as etapas anteriores da operação. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, e lavagem de dinheiro.

Histórico da Operação

A Operação Overclean teve início em 2021 e já resultou em diversas fases voltadas ao combate de irregularidades envolvendo verbas públicas e contratos administrativos. Em junho deste ano, a PF deflagrou a quarta fase da operação, concentrada na Bahia, onde foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e três ordens de afastamento cautelar de servidores públicos nas cidades de Salvador, Camaçari, Boquira, Ibipitanga e Paratinga.

Naquela etapa, as investigações apontaram que o grupo atuava na liberação de emendas parlamentares destinadas a municípios baianos entre 2021 e 2024, mediante pagamento de propina e manipulação de processos licitatórios.

Entre os alvos estavam autoridades políticas e servidores públicos. O deputado federal Félix Mendonça (PDT) teve o sigilo telefônico quebrado e, em nota, afirmou ter sido surpreendido ao ser incluído entre os investigados, negando qualquer irregularidade na destinação de emendas.

Foram afastados dos cargos os prefeitos Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira (PT), de Ibipitanga, e Alan Machado França (PSB), de Boquira. O ex-prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho (PT), foi alvo de busca e teve grande quantia em dinheiro apreendida em sua residência — o valor não foi divulgado.

Também foi afastado Marcelo Chaves Gomes, assessor parlamentar do deputado Félix Mendonça. Empresários e empresas supostamente envolvidos no esquema foram igualmente alvos de mandados judiciais.