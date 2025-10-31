42 dos 99 mortos identificados no Rio tinham mandados de prisão em aberto

Corpos são vistos enfileirados na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025, após a Operação Contenção - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), divulgou na manhã desta sexta-feira (31/10) a lista preliminar de 59 suspeitos mortos durante a Operação Contenção, deflagrada pelas forças de segurança do estado nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio. Até o momento, 99 dos 117 mortos já foram identificados, sendo 78 com histórico criminal relevante e 42 com mandados de prisão em aberto.



O governador destacou que 22 dos mortos eram naturais de outros estados: seis do Pará, seis do Amazonas, três da Bahia, dois de Goiás, dois do Espírito Santo, dois do Ceará e um da Paraíba. Ele ainda citou alguns dos nomes identificados, como Russo, apontado como chefe do tráfico em Vitória (ES); Chico Rato, líder do tráfico em Manaus (AM); Mazola, chefe do tráfico de Feira de Santana (BA); e Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás (GO).



Segundo o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, ainda não é possível saber se os mandados pendentes haviam sido expedido na Operação Contenção ou anteriormente.

Entre os 99 corpos já identificados entre os mortos na Operação Contenção, 89 já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) para a retirada dos familiares.

Com informações da Agência Brasil*

