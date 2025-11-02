Príncipe William visita o Rio em missão climática antes da COP30

Herdeiro da coroa britânica viajará em seguida para Belém do Pará, sede da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro - (crédito: Foto: WireImage)

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3) para uma visita com foco na proteção do planeta, antes de viajar para Belém do Pará, onde participará da COP30, a conferência climática da ONU.

A primeira visita do futuro rei ao Brasil se concentra em sua iniciativa Earthshot Prize, que atribui anualmente um milhão de libras (R$ 7 milhões, na cotação atual) para cinco projetos que abordam ameaças ao meio ambiente.

No Rio de Janeiro, William também vai se reunir com comunidades locais e visitar locais emblemáticos da cidade, segundo o Palácio de Kensington, que administra suas comunicações.

A cerimônia de premiação dos Earthshot Awards contará com a presença de várias estrelas. Os cantores Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes e Seu Jorge, três vezes ganhador do Grammy, vão passar por um "tapete verde" antes de subirem ao palco.

O príncipe também vai participar da cúpula United for Wildlife, que este ano se concentra nos crimes ambientais.

"Do desmatamento ilegal ao garimpo de ouro e ao tráfico de animais silvestres, estes crimes estão levando os ecossistemas, como a Amazônia, para além do ponto de não retorno", disse Tom Clements, diretor-executivo de conservação da Royal Foundation, chefiada pelo príncipe e pela princesa de Gales.

O herdeiro da coroa britânica viajará em seguida para Belém do Pará, sede da COP30, a conferência climática da ONU, que acontece de 10 a 21 de novembro, para participar de uma cúpula de chefes de Estado e de governo.

William fará um discurso representando o governo britânico e seu pai, o rei Charles III, e participará de reuniões bilaterais.

A visita do príncipe ao Rio de Janeiro ocorre dias depois de a cidade ter sido palco da mais letal operação policial da história do Brasil, que deixou 121 mortos.