Príncipe William visita o Rio em missão climática antes da COP30

Monarca vai se reunir com comunidades locais e visitar locais emblemáticos da cidade, além de participar da cúpula United for Wildlife

Herdeiro da coroa britânica viajará em seguida para Belém do Pará, sede da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro - (crédito: Foto: WireImage)
Herdeiro da coroa britânica viajará em seguida para Belém do Pará, sede da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro - (crédito: Foto: WireImage)

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3) para uma visita com foco na proteção do planeta, antes de viajar para Belém do Pará, onde participará da COP30, a conferência climática da ONU.

A primeira visita do futuro rei ao Brasil se concentra em sua iniciativa Earthshot Prize, que atribui anualmente um milhão de libras (R$ 7 milhões, na cotação atual) para cinco projetos que abordam ameaças ao meio ambiente.

No Rio de Janeiro, William também vai se reunir com comunidades locais e visitar locais emblemáticos da cidade, segundo o Palácio de Kensington, que administra suas comunicações.

A cerimônia de premiação dos Earthshot Awards contará com a presença de várias estrelas. Os cantores Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes e Seu Jorge, três vezes ganhador do Grammy, vão passar por um "tapete verde" antes de subirem ao palco.

O príncipe também vai participar da cúpula United for Wildlife, que este ano se concentra nos crimes ambientais.

"Do desmatamento ilegal ao garimpo de ouro e ao tráfico de animais silvestres, estes crimes estão levando os ecossistemas, como a Amazônia, para além do ponto de não retorno", disse Tom Clements, diretor-executivo de conservação da Royal Foundation, chefiada pelo príncipe e pela princesa de Gales.

O herdeiro da coroa britânica viajará em seguida para Belém do Pará, sede da COP30, a conferência climática da ONU, que acontece de 10 a 21 de novembro, para participar de uma cúpula de chefes de Estado e de governo.

William fará um discurso representando o governo britânico e seu pai, o rei Charles III, e participará de reuniões bilaterais.

A visita do príncipe ao Rio de Janeiro ocorre dias depois de a cidade ter sido palco da mais letal operação policial da história do Brasil, que deixou 121 mortos.

AF
AF

Agence France Press

    Por Agence France Press
    postado em 02/11/2025 17:43
    SIGA
    x