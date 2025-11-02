Sorteios das loterias terão novo horário a partir desta segunda-feira (3/11)

Objetivo é garantir mais comodidade e organização nos sorteios, segundo comunicado oficial da Caixa - (crédito: Divulgação/Loterias Caixa)

A Caixa Econômica Federal anunciou que os sorteios das loterias ocorrerão em um novo horário a partir desta segunda-feira (3/11). Segundo comunicado, o objetivo é aprimorar a experiência dos apostadores com mais comodidade e organização.

Com a nova atualização, a partir desta segunda-feira (3), o Correio passa a transmitir, ao vivo, os resultados dos sorteios às 21 horas, de segunda a sábado.

A Loteria Federal, como de costume, acontecerá uma hora mais cedo do que as demais. Ou seja, às 20h. Os demais sorteios incluem a Mega-Sena, Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Timemania, Super Sete, Dia de Sorte e +Milionária.