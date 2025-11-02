InícioBrasil
Loterias

Sorteios das loterias terão novo horário a partir desta segunda-feira (3/11)

Correio Braziliense segue transmitindo os resultados ao vivo, de segunda à sábado nos novos horários

Objetivo é garantir mais comodidade e organização nos sorteios, segundo comunicado oficial da Caixa - (crédito: Divulgação/Loterias Caixa)
Objetivo é garantir mais comodidade e organização nos sorteios, segundo comunicado oficial da Caixa - (crédito: Divulgação/Loterias Caixa)

A Caixa Econômica Federal anunciou que os sorteios das loterias ocorrerão em um novo horário a partir desta segunda-feira (3/11). Segundo comunicado, o objetivo é aprimorar a experiência dos apostadores com mais comodidade e organização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a nova atualização, a partir desta segunda-feira (3), o Correio passa a transmitir, ao vivo, os resultados dos sorteios às 21 horas, de segunda a sábado.

A Loteria Federal, como de costume, acontecerá uma hora mais cedo do que as demais. Ou seja, às 20h. Os demais sorteios incluem a Mega-Sena, Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Timemania, Super Sete, Dia de Sorte e +Milionária.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/11/2025 19:36
SIGA
x