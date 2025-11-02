Vídeo flagra homem de cueca invadindo casa de mulher

Ao ser abordado pela polícia homem disse que achou que morava no imóvel e fugiu ao perceber que outra família estava no local - (crédito: Divulgação)

Uma mulher foi surpreendida com um homem, apenas de cueca, dentro da sua casa, no Bairro Monte Castelo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A invasão aconteceu na noite de quarta-feira (29/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o registro policial, a mulher relatou que estava em casa quando ouviu um barulho em um cômodo. De repente, um homem apareceu na porta do seu quarto. Ele estava sem camisa e apenas de cueca.

Leia também: Mulher morre após casa ser invadida durante guerra entre facções

Assustada, a vítima começou a gritar pedindo ajuda e a chamar por um familiar, que mora no mesmo lote de sua residência. À polícia, a mulher relatou que após os gritos o homem lhe disse que a casa era dele e saiu correndo do local.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, ainda vestido, se pendura no muro do imóvel e entra no lote. Dois minutos depois, ele é visto novamente pulando o muro, mas dessa vez saindo da casa. Ele ainda estava apenas de cueca, e calmamente vestiu o restante da roupa ainda no passeio da residência.

Homem identificado

Logo depois da invasão, a polícia encontrou o homem a um quarteirão da casa da vítima. Ao ser abordado, o suspeito novamente relatou que imaginava que o imóvel era dele.

O homem ainda afirmou que ao ver a mulher dentro do quarto, saiu do local sem tocar ou levar nada. Conforme o boletim de ocorrência, por se tratar de um “crime de menor potencial ofensivo” o homem foi liberado depois de assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal quando for intimado.