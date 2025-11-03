Pedestre é jogado em canal após atropelamento em SP; veja vídeo

Um homem, de aproximadamente 40 anos, foi vítima de um atropelamento e arremessado para dentro de um canal na manhã deste domingo (2/11), no bairro Boqueirão, em Santos (SP). O fato ocorreu por volta das 8h30 na Avenida Washington Luís, no sentido praia-centro - (crédito: Isabela Carrari/Reprodução: Prefeitura de Santos)

Um homem, de aproximadamente 40 anos, foi vítima de um atropelamento e arremessado para dentro de um canal na manhã deste domingo (2/11), no bairro Boqueirão, em Santos (SP). O fato ocorreu por volta das 8h30 na Avenida Washington Luís, no sentido praia-centro. Veja o vídeo abaixo:

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava atravessando a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo que vinha da praia, no trajeto até o canal 3, e em seguida fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou duas viaturas com seis bombeiros ao local. Encontraram o homem consciente, porém desorientado, apresentando traumatismo craniano, fratura no membro superior direito e no punho esquerdo. Por meio de nota, a corporação informou que a vítima foi retirada do canal e encaminhada à Santa Casa de Santos para atendimento médico.

A via foi liberada para tráfego após o atendimento da ocorrência, sob os cuidados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) local. Até o momento não há registro de prisão do motorista nem identificação do veículo envolvido; a investigação está a cargo do 2º Distrito Policial de Santos, que consultará imagens de câmeras de monitoramento da região para localizar o condutor.



