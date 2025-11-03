"Minimédico" goiano de 6 anos faz discurso no Senado sobre importância da saúde

O pequeno Davi Milhomem Giordani, de apenas 6 anos, encantou o público e viralizou nas redes sociais após discursar na Tribuna do Senado Federal, sobre a importância de compartilhar informações de saúde na internet. A fala ocorreu durante a Comissão de Direitos Humanos e de Crianças e Adolescentes do Senado, na quarta-feira (29/10).

Conhecido como o "minimédico goiano", ele destacou que as redes sociais podem ser grandes aliadas na prevenção de doenças e na promoção de hábitos saudáveis. "Quanto mais as pessoas tiverem informadas, mais saudável nosso Brasil será. Lembrando que vídeos da internet não substituem a consulta presencial", disse.

Morador de Goiânia (GO), o menino ficou conhecido nas redes por publicar vídeos em que explica, com linguagem simples e acessível, temas ligados à medicina e ao funcinamento do corpo humano. Davi começou a ler com dois anos e foi diagnosticado com altas habilidades, condição também conhecida como "superdotação". O interesse pela medicina surgiu quando viu, em um livro infantil de biologia, a imagem de um esqueleto. Desde então, ele diz que sonha em se tornar cardiologista.

O perfil que começou apenas como um diário familiar, hoje soma quase 3 milhões de seguidores. Os vídeos são gravados pela mãe, Érica Silva. O mais recente, com o discurso no Senado, já ultrapassa 6 milhões de visualizações e mais de 30 mil comentários.