Megaoperação: mais de 90% dos mortos eram ligados ao crime, diz polícia do Rio

Segundo a Polícia Civil, 59 dos mortos tinham mandados de prisão pendentes e 97 possuíam históricos criminais relevantes - (crédito: AFP)

Quase uma semana após a megaoperação das forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que matou 121 pessoas — incluindo quatro policiais —, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) divulgou, na noite de domingo (2/11), o perfil dos mortos na Operação Contenção. Segundo a instituição, “mais de 95% dos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de fora do estado”.



Em nota, a Polícia Civil afirmou terem identificado, após trabalho de inteligência, que 59 dos mortos tinham mandados de prisão pendentes e 97 possuíam históricos criminais relevantes. A corporação assumiu que 17 das vítimas não tinham qualquer histórico criminal, mas 12 deles “apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais”.

Outro ponto destacado pela polícia é que 62 mortos eram de outras unidades federativas do país. Até o momento da divulgação da nota, foram confirmados 19 vítimas do Pará; 12 da Bahia; 9 do Amazonas; 9 de Goiás; 4 do Ceará; 3 do Espírito Santo; 2 da Paraíba; 1 do Maranhão; 1 do Mato Grosso; 1 de São Paulo; e 1 do Distrito Federal. A nota da PCERJ acrescenta que, segundo o relatório, “no Rio de Janeiro, há chefes de organizações criminosas de 11 estados da federação, de quatro das cinco regiões do país”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

