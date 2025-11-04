Príncipe William visita a Ilha de Paquetá e tira fotos com moradores

Além de Príncipe de Gales, Willliam é herdeiro do trono britânico por ser o filho mais velho do Rei Charles III - (crédito: AFP)

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, esteve, na manhã desta terça-feira (4/11), na Ilha de Paquetá. A visita ocorreu durante o segundo dia do Príncipe de Gales no Rio de Janeiro. O filho do Rei Charles III está na cidade para sediar o Prêmio Earthshot, considerado como o 'Oscar da sustentabilidade', e fundado por ele. A premiação foi criada para celebrar iniciativas de combate às mudanças climáticas.

De acordo com informações da revista People, William começou o dia dois no Rio ao chegar na ilha, situada no interior nordeste da Baía de Guanabara, a bordo de um barco da marinha. Lá, cumprimentou moradores, tirou fotos e recebeu presentes. Conversou com o apoio de uma intérprete e até segurou um bebê no colo.

Ainda que a visita não tenha sido anunciada, notícias sobre a ida do Príncipe à ilha se espalharam rapidamente, e tornaram possível a presença dos habitantes. Cerca de 350 pessoas acompanharam o momento.

Em seguida, foi de bote a uma área de manguezal de Guapimirim. Lá, conheceu atividades encarregadas de minimizar danos à Baía de Guanabara. Além disso, esteve com representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O instituto é responsável por gerenciar e proteger as unidades de conservação federais, além de fomentar a conservação da biodiversidade.

