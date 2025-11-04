Mais de 30 pessoas são presas em operação contra o Comando Vermelho na Bahia

A ação é realizada simultaneamente na Bahia e no Ceará - (crédito: Ascom/PCBA)

Durante uma operação policial contra o tráfico de drogas, realizada na manhã desta terça-feira (4/11), 33 pessoas foram presas na Bahia e outras duas no Ceará. Batizada de "Operação Freedom", a ação tinha como objetivo desarticular e enfraquecer o núcleo armado e financeiro do Comando Vermelho (CV) na Bahia.

A operação mobilizou mais de 400 agentes das polícias Civis, Militar e Federal. Ao todo, 90 mandados judiciais foram cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandituba e Areia Branco, nos munícipios do interior baiano Aratuípe e Ilhéus e na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).

Um dos alvos foi um baiano apontado como chefe da facção em Salvador, que foi localizado no Ceará junto com a companheira, responsável por administrar as fianças da organização criminosa. Ambos foram presos em um imóvel de luxo em que estavam escondidos.

Além dos 46 mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de 51 contas bancárias associadas aos suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos também são investigados por homicídios e disputas territoriais ligadas à expansão do tráfico de drogas na capital baiana e em cidades do interior. Ainda acreditam que a operação pode ajudar na resolução de pelo menos 30 assassinatos registrados nos últimos meses.

A ação ocorre seis dias após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, também contra o Comando Vermelho, que deixaram 121 mortos, entre eles quatro policiais.