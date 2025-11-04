Operação apura desvio de recursos da educação infantil no Rio

Uma das creches chegou a receber cerca de R$ 9 milhões em seis meses, dos quais R$ 1,5 milhão foram retirados em mais de 800 saques - (crédito: PCRJ)

Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um esquema que teria desviado milhões de reais destinados à educação infantil em creches conveniadas da zona oeste da capital. A operação, deflagrada nesta terça-feira (4/11), cumpre 29 mandados de busca e apreensão e inclui entre os investigados a vereadora Gigi Castilho (Republicanos).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mais de 30 pessoas são presas em operação contra o Comando Vermelho na Bahia

Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e notas fiscais falsas para justificar repasses da prefeitura a sete creches privadas contratadas para atender regiões sem unidades municipais. Os recursos eram desviados por meio de pagamentos simulados e saques em dinheiro.

Uma das creches chegou a receber cerca de R$ 9 milhões em seis meses, dos quais R$ 1,5 milhão foram retirados em mais de 800 saques. A movimentação financeira, considerada incompatível com o perfil da instituição, levantou suspeitas sobre o destino dos recursos.

Os agentes buscam documentos, computadores e registros contábeis que possam esclarecer o fluxo do dinheiro e identificar a participação de servidores públicos no esquema.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves