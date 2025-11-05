Homem é atingido por tiro e mostra autor do disparo antes de morrer

Um homem de 53 anos morreu após ser atingido no peito por um disparo de arma de fogo no interior de Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina. Câmeras de segurança registraram o momento em que Valtenir Machado, mesmo ferido, conseguiu caminhar até a esposa e indicar o autor do crime antes de perder a consciência. O caso aconteceu no sábado (1º/11), na comunidade de Linha Moroé.

O suspeito, de 67 anos, foi preso preventivamente na segunda-feira (3), após se apresentar à polícia acompanhado do advogado.

De acordo como delegado João Miotto, o investigado confessou ter realizado os disparos e alegou que foi ameaçado pela vítima momentos antes. Segundo ele, Valtenir teria lhe pedido informações sobre o endereço de uma pessoa com quem havia se desentendido e, diante da recusa do suspeito em responder, o ameaçou. O homem armado, então, reagiu.

"A vítima pediu informação sobre o endereço de uma pessoa que havia se desentendido com ela momentos antes e, diante da negativa do autor em dizer, ele falou que, se não falasse, iria matá-lo. O autor teria pego uma arma que possuía e, diante da vítima ter ‘provocado’, dizendo algo como ‘atira se for homem’, acabou atirando", explicou o delegado.

A vítima, no entanto, não estava armada e chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Científica no mesmo dia. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, na segunda-feira (3/11),os agentes também encontraram uma segunda arma registrada em nome do investigado, além de materiais de recarga e outros objetos de interesse.

Em nota, a Polícia Civil informou que a motivação e as circunstâncias do homicídio já foram esclarecidas, mas o inquérito segue em andamento para a realização de diligências complementares, como exames periciais e oitivas de testemunhas.



