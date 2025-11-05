Operação no Rio: Castro envia número diferente de presos no Alemão e na Penha ao STF

O governo do Rio enviou um número diferente de presos na megaoperação que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha - (crédito: Platobr Politica)

O governo do Rio enviou um número diferente de presos na megaoperação que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, no dia 28, ao Supremo Tribunal Federal (STF) do que havia sido divulgado pela secretaria de Segurança do Estado. Procurado pelo Estadão, o governo do Rio ainda não se pronunciou sobre a discrepância nos números.

Em documento encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, Castro diz que 99 pessoas foram presas, sendo 17 com mandado e 82 em flagrante. Dez adolescentes foram apreendidos.

Na sexta-feira, 31, a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Operação Contenção cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão que motivaram a ação. De acordo com o governo, ao todo, tinham sido 113 prisões - 14 a mais do que o informado ao STF.

A operação Contenção mirou líderes do Comando Vermelho que atuam nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Dos 121 mortos, quatro eram policiais. Os demais 117 estariam envolvidos com o crime organizado, segundo a polícia.

A ofensiva foi realizada para cumprir 100 mandados de prisão (incluindo 30 expedido pela Justiça do Pará). Um dos alvos principais, Edgar Alves de Andrade (conhecido como Doca ou Urso), e apontado como uma das principais lideranças da facção fora da cadeia, conseguiu escapar e encontra-se foragido.